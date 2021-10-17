أبرز الابتكارات في جيتيكس دبي 2021.. تعرف عليها

اشتمل معرض "جيتيكس 2021 دبي"، على عدد من الاختراعات المبتكرة التي ستحدث ثورة تكنولوجية في المستقبل، والذي يعد أحدث وأكبر معرض للتقنية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا.

وانطلق، الأحد، أول أيام أسبوع "جيتيكس"، الذي يستمر في الفترة من 17 لـ 21 أكتوبر 2021، بمشاركة 4 آلاف شركة من 140 دولة في العالم، ليشكل أكبر منصة للابتكار الدولي.

وكشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن تقنية تستخدم الذكاء الاصطناعي (AI) في مسارات ركوب الدراجات، لحساب عدد المستخدمين وقياس امتثالهم لإجراءات السلامة في جيتكس هذا العام.

تقنية "إيه آي للدراجات"

وتعرض هيئة الطرق والمواصلات في دبي حل "استخدام الذكاء الاصطناعي في حلبات ركوب الدراجات" الذي طورته شركة EVOTEQ، مزود حلول التحول الرقمي، والذي يهدف لضمان طرق أكثر أمانا لراكبي الدراجات.

وتقنية "إيه آي" تدعم الذكاء الاصطناعي للكشف عن راكبي الدراجات، والسكوتر، على المسار، ويكتشف ما إذا كانوا يرتدون خوذة أم لا، ويسمح بتحليل الاتجاهات الإضافية للبيانات التي تم جمعها بالتنبؤ بحوادث الدراجات.

الروبوت "نيوليكس"

وعرضت أيضا هيئة الطرق والمواصلات في دبي روبوت تسليم Neolix، وهي مركبات ذاتية القيادة مُعدة للظروف المناخية بالمنطقة، حيث قد ترتفع درجات الحرارة لأكثر من 50 درجة مئوية في الصيف.

طائرة درون للتوصيل

وعرضت أيضًا هيئة الطرق والمواصلات طائرة بدون طيار "درون" للتوصيل، بعدما كانت قد وضعت دبي خططا لمنصات طائرات الدرون ونظام مراقبة الحركة الجوية.

الروبوت "مايرا"

وعرضت شركة "نيورا" للروبوتات، الروبوت "مايرا"، أول روبوت معرفي في العالم، والذي يعمل روحم مينون، أحد موظفي نيورا للروبوتات، في هذه الصورة على تشغيله.

وبحسب الموقع الرسمي للشركة؛ فإنَّ الروبوت "مايرا" يستطيع أن يرى، ويتكلم، ويشعر بالبيئة المحيطة به، والأشياء الداخلية للروبوت تمكنّ من استخدامه في العديد من الأشياء على عكس الروبوتات الأخرى.

ويجمع التصميم القوي والصلب للروبوت بين أداء الآلة المتطورة والبرمجة السهلة والإمكانيات غير المحدودة للتفاعل للمبتدئين والخبراء على حد سواء.

"آي ليزر"

وعُرض أيضا روبوت "آي ليزر"، والذي يعتبر ذراع روبوت طبي تم تصميمه بواسطة شركة "ماريا" للتكنولوجيا الطبية في الشارقة، وهو أحدث التقنيات الحديثة للعلاج بالليزر، وإزالة الشعر بالليزر بطريقة أكثر أمانا.

ويساعد الروبوت خبراء التجميل والأمراض الجلدية على تجنب الخطأ البشري أثناء علاج المرضى، والذي يتم تشغيله بواسطة الذكاء الاصطناعي، واستخدام كاميرا النمذجة ثلاثية الأبعاد التي يمكن أن تخبرك بنوع بشرتك.