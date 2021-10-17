الصين تعرب عن استيائها بسبب مدمرة أمريكية وفرقاطة كندية

جدة - نرمين السيد - ندد الجيش الصينى، اليوم الأحد، بأمريكا وكندا بسبب إبحار سفينة حربية أمريكية وفرقاطة كندية عبر مضيق تايوان نهاية الأسبوع الماضى، قائلا: "إنهما تهددان السلام والاستقرار فى المنطقة".





وبحسب "سبوتنيك"، قالت الصين إن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها وقام سلاحها الجوى بمهام متكررة فى منطقة تحديد الدفاع الجوى التايوانية على مدى العام الماضى أو قبل ذلك مما أثار غضب تايبه.

وأرسلت الصين نحو 150 طائرة للمنطقة خلال أربعة أيام اعتبارا من أول أكتوبر، فى مزيد من التصعيد للتوتر بين بكين وتايبه مما يثير قلقا دوليا.

وقال الجيش الأمريكى، إن المدمرة ديوى، المزودة بصواريخ موجهة من طراز أرلى بيرك، أبحرت عبر الممر المائى الضيق الذى يفصل تايوان عن الصين ومعها الفرقاطة الكندية وينيبيج يومى الخميس والجمعة.

وأضاف: "مرور ديوى ووينيبيج عبر مضيق تايوان يوضح التزام الولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا بأن تظل منطقة المحيطين الهندى والهادى حرة ومفتوحة".

وقال جيش التحرير الشعبى الصينى، إن قواته راقبت السفينتين وكانت "على أهبة الاستعداد" خلال إبحارهما فى المضيق، وفقا لـ "رويترز".

وتابع: "الولايات المتحدة وكندا تواطأتا للاستفزاز وإثارة مشاكل.. مما يعرض السلام والاستقرار فى مضيق تايوان للخطر بشكل جدى".

وبينما يتصاعد التوتر عبر مضيق تايوان، لم يحدث إطلاق نار ولم تدخل الطائرات الصينية المجال الجوى التايوانى، مركزة نشاطها فى الجزء الجنوبى الغربى من منطقة تحديد الدفاع الجوى التايوانية.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم الأحد، إن ثلاث طائرات صينية، مقاتلتان من طراز "جيه-16" وطائرة مضادة للغواصات، اخترقت منطقة تحديد الدفاع الجوى التايوانية مجددا.