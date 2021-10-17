إعرف فورا | لينك الاستعلام عن الدعم الريفي للأسر المنتجة وخطوات التسجيل في دعم ريف

يقدم لكم ثقفني، رابط الاستعلام عن الدعم الريفي للأسر المنتجة، حيث يسارع الكثير من المواطنين السعوديين المستحقين للحصول على دعم ريف، لمعرفة طريقة الاستعلام والتعرف على موعد صرف مبلغ دعم ريف، حيث أتاحت وزارة المياه والزراعة والبيئة السعودية إمكانية متابعة تفاصيل الدعم بشكل إلكتروني، أيضا تم إطلاق التسجيل في دعم ريف عبر البوابة الإلكترونية، حيث سهلت على كافة الفئات تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة، ونحرص على أن نوفر عليكم عناء البحث من خلال تقديم كافة التفاصيل التي تحتاجون لمعرفتها، كما نتطرق إلى شرح خطوات الاستعلام وطريق التسجيل بالتفصيل الممل في هذا المقال.

طريقة التسجيل فى برنامج دعم الريف

أتاحت الوزارة التسجيل في برنامج دعم الريف الحكومي للعديد من الفئات، حيث يمكن للأسر المنتجة والعاطلين عن العمل بالإضافة النساء الريفيات التقديم والتسجيل في دعم ريف والحصول على المساعدات المالية لتنمية المشاريع، واحتفلت وزارة البيئة والمياه والزراعة بيوم المرأة العالمي، حيث يحرص البرنامج على أن تكون النساء الريفيات شريكا أساسيا في تحقيق التنمية الريفية المستدامة والأمن الغذائي، وتستفيد من هذا البرنامج ما يزيد عن 37 ألف من النساء، وقد اهتمت المملكة العربية السعودية بالمرأة، حيث عملت على تمكينها ودعمها، كما شجعتها على العمل لتحقيق التكامل في المجتمع.

الخطوة الأولى، الولوج إلى رابط منصة دعم ريف الرسمي عبر شبكة الإنترنت. الخطوة الثانية، يقوم المتقدم بالانتقال إلى خيار طلب الدعم. الخطوة الثالثة، كتابة المعلومات الخاصة بك في الأماكن المخصصة لها. الخطوة الرابعة الضغط على أيقونة تسجيل. الخطوة الخامسة كتابة رقم حسابك البنكي. الخطوة السادسة، الآن اختر أحد البرامج الثلاث التي يوفرها برنامج ريف. الخطوة السابعة أدخل كود التحقق المرسل على رقم هاتفك المحمول. الخطوة الثامنة، قم بالنقر على كلمة حفظ، وتستطيع بعد الموافقة على طلبك الاستعلام عن الدعم المخصص لك.

ثمنت وزارة المياه والزراعة والبيئة وعن طريق برنامج ريف دور المرأة الريفية، وذلك لما لها من أثر كبير في التنمية الزراعية، حيث تقوم بتنمية الحقول بجهودها، وتقوم بالزراعة والإنتاج للجميع، وتمثل المرأة نسبة 40% من القوى العاملة الزراعية، ولذلك خصصت الوزارة الدعم للنساء لما تشكله من نسبة كبيرة في القطاع الزراعي، وسهلت الوازرة عبر بوابة ريف الإلكترونية إمكانية الحصول على الدعم بكل سهولة.

تسجيل الدخول إلى بوابة ريف الإلكترونية. الانتقال إلى عبارة الخدمات الإلكترونية. ثم تقوم الآن بالنقر على خدمة الاستعلام عن دعم ريف. سيطلب منك كتابة بيانات الدخول تقوم بكتابتها. أخيرا تقوم بالنقر على أيقونة استعلام.

استعلام عن دعم ريف البوابة الإلكترونية