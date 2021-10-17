إصابة أشخاص إثر إطلاق نار في ولاية أركنساس الأميركية

أفادت تقارير إعلامية بإصابة أشخاص إثر إطلاق نار وقع، اليوم الأحد، في مدينة باين بلاف بولاية أركنساس الأميركية.
وقال موقع "فوكس 16" الأميركي إن الشرطة تحقق في حادث إطلاق نار وقع في الصباح الباكر من يومه الأحد، وأسفر عن إصابة أربعة أشخاص، اثنان منهم في حالة حرجة.
وذكر الضباط أنهم كانوا في منطقة طريق مارثا ميتشل السريع، وسمعوا عدة طلقات نارية وذهبوا للتحقيق.
وكشفوا أنهم عثروا على أربعة ضحايا مصابين بطلقات نارية في تقاطع شارع يونيفرستي درايف وشارع بولين.
وطلبت شرطة باين بلاف من أي شخص لديه معلومات عن إطلاق النار التواصل معها على وجه السرعة.
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