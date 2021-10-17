حيث تعمل الوكالة على ضمان سلامة قاصدى بيت الله الحرام من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات والإجراءات الوقائية والاحترازية التى تحرص على تنفيذها.
ونوهت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن الوكالة تعمل على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم وعمليات التنقل داخل المسجد الحرام، وفتح أبوابه، وتنظيم الدخول والخروج منه، وتحديد مسارات ذوى الاحتياجات الخاصة من خلالها، وتوزيع عبوات ماء زمزم فى المصليات وصحن المطاف والساحات وعلى الزوار بشكل عام، وغيرها من الخدمات التى تشرف عليها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكالة الخدمات برئاسة شئون الحرمين ترفع جاهزيتها لاستقبال قاصدى البيت الحرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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