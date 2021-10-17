وكالة الخدمات برئاسة شئون الحرمين ترفع جاهزيتها لاستقبال قاصدى البيت الحرام

جدة - نرمين السيد - رفعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، استعداداتها بمناسبة عودة المسجد الحرام لاستقبال المصلين والزوار بكامل طاقته الاستيعابية.





حيث تعمل الوكالة على ضمان سلامة قاصدى بيت الله الحرام من خلال منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات والإجراءات الوقائية والاحترازية التى تحرص على تنفيذها.

ونوهت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن الوكالة تعمل على تكثيف عمليات التطهير والتعقيم وعمليات التنقل داخل المسجد الحرام، وفتح أبوابه، وتنظيم الدخول والخروج منه، وتحديد مسارات ذوى الاحتياجات الخاصة من خلالها، وتوزيع عبوات ماء زمزم فى المصليات وصحن المطاف والساحات وعلى الزوار بشكل عام، وغيرها من الخدمات التى تشرف عليها.