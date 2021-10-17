التحالف الدولى: داعش لا زال يشكل تهديداً حقيقياً فى العراق وسوريا

جدة - نرمين السيد - وقال المكتب الإعلامى لحكومة إقليم كردستان العراق، فى بيان أوردته قناة (الإخبارية العراقية ) : "إن رئيس الإقليم مسرور بارزانى، استقبل اليوم، القائد العام لقوات التحالف فى العراق وسوريا الجنرال جون برينان، جرى بحث آخر التطورات والمستجدات فى العراق وسوريا، فضلاً عن مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك"، مؤكدا مواصلة دعم قوات البيشمركة فى الحرب ضد إرهابيى داعش.

ووجّه "بارزانى"، للتحالف الدولى شكره على دعمه، مشدداً على أهمية التنسيق بين البيشمركة والجيش العراقى، لاسيما فى المناطق الكردستانية خارج الإقليم، لمواجهة مخاطر الإرهاب فى تلك المناطق.

و أكد أن استقرار وضع العراق سيكون له الأثر الإيجابى على أمن المنطقة واستقرارها بشكل عام.