مصرع 3 أشخاص برصاص شرطى فى فورت سميث بأمريكا

جدة - نرمين السيد - لقى 3 أشخاص على الأقل مصرعهم اليوم الأحد، برصاص شرطى أطلق النار، دفاعا عن النفس وهو يتصدى لاعتداء شخص مسلح بالسكين فى ولاية أركنساس الأمريكية، حسبما أفادت الشرطة المحلية.





وبحسب "روسيا اليوم"، أوضحت أجهزة الأمن أن الحادث وقع فى مدينة فورت سميث، ثانى أكبر مدن الولاية، مضيفة أن الضابط المجنى عليه يخضع حاليا لعملية جراحية فى المستشفى. ولم تكشف الشرطة تفاصيل أكثر عن الحادث.

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