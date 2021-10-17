العثور على جثة رجل على مركب يقل مهاجرين قبالة جزر الكناري

قال خفر السواحل الإسباني إنه تم العثور على جثة رجل على متن مركب يقل 44 مهاجرا آخرين وصلوا الأحد إلى جزيرة كناريا الكبرى الإسبانية بعد أسبوع من الإبحار.

وجرت عملية الإنقاذ بعد رصد المركب قرب شاطئ أنفي ديل مار، في جنوب الجزيرة بحسب متحدثة رسمية باسم خفر السواحل.

وأضافت المتحدثة، أن المهاجرين الـ44 الذين لا يزالون على قيد الحياة، وتلقوا رعاية طبية ونقلوا إلى مرفأ قريب لمعالجتهم.

وفي سياق منفصل، انتشل خفر السواحل الأحد جثة مهاجر آخر قبالة الساحل الجنوبي لإسبانيا ما يرفع حصيلة الجثث التي عثر عليها بعد غرق مركب الخميس كان يقل مهاجرين ووجد عند رأس الطرف الاغر إلى تسع.

ولا يزال 16 مهاجرا آخرين في عداد المفقودين، فيما عثر على رجلين على قيد الحياة على متن المركب وامرأة تم انتشالها من البحر.

وأنقذ خفر السواحل أيضا 16 زورقا قبالة جزر البليار في البحر المتوسط الأحد وسحبوا 203 أشخاص بينهم ثماني نساء إلى البر بحسب الوفد الحكومي في الأرخبيل.

وتعد إسبانيا من البوابات بالنسبة للمهاجرين المغادرين من شمال إفريقيا والباحثين عن حياة أفضل في أوروبا.