الهند تعتزم نقل العمال المهاجرين في كشمير إلى معسكرات الجيش لحمايتهم

أعلنت شرطة الشطر الهندي من منطقة كشمير المتنازع عليها أن "العمال المهاجرين الهنود المعرضين للخطر سينقلون إلى معسكرات الجيش والشرطة لحمايتهم بعد أن قتل المتشددون العديدين منهم".
وأضاف قائد شرطة كشمير فيجاي كومار في تصريح لوكالة "رويترز" أنه "أصدر أوامره لضباطه بنقل العمال بعد إطلاق النار على ثلاثة عمال من ولاية بيهار شرق الهند، في مسكنهم المستأجر اليوم الأحد مما أدى إلى مقتل اثنين منهم".
وتابع: "وجهت الضباط لنقل المعرضين للخطر على وجه السرعة".
ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن أعمال القتل التي وقعت اليوم أو عن حادث وقع أمس وقتل فيه عاملان مهاجران آخران بالرصاص.
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