مقتل 3 أشخاص برصاص شرطي في الولايات المتحدة

لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم اليوم الأحد برصاص شرطي أطلق النار، دفاعا عن النفس وهو يتصدى لاعتداء شخص مسلح بالسكين في ولاية أركنساس الأمريكية، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

وأوضحت أجهزة الأمن أن الحادث وقع في مدينة فورت سميث، ثاني أكبر مدن الولاية، مضيفة أن الضابط المجني عليه يخضع حاليا لعملية جراحية في المستشفى.

ولم تكشف الشرطة تفاصيل أكثر عن الحادث.