منصة أبشر absher.sa للاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين داخل المملكة 1443

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة للوافدين داخل المملكة العربية السعودية، يعد أمراً هاماً لجميع المقيمين داخل المملكة، فدائماً ما تنبه وزارة الداخلية بالمملكة علي ضرورة الاستعلام عن مدة الإقامة وذلك لجميع المقيمين داخل المملكة، والتعرف علي موعد انتهائها وتجديدها قبل انتهائها وذلك قبل التعرض إلى أي غرامات مالية قد يتم فرضها علي صاحب العمل أو صاحب الإقامة ، وقد وفرت الوزارة منصة إلكترونية خاصة للاستعلام عن كل ما يخص الوافد بالمملكة، ويتم ذلك من خلال منصة أبشر الإلكترونية التي تضم عدد كبير من الخدمات الإلكترونية السريعة، ونوضح لكم رابط الاستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين برقم الإقامة في التفاصيل التالية.

تجديد إقامة الوافدين بالمملكة 1443

وفقاً لتعلميات وزارة الداخلية بخصوص تجديد إقامات الوافدين، فقد نبهت الوزارة أن التأخير في تجديد مدة الإقامة في الوقت المحدد يعرض الوافد لعدة غرامات مالية قد تم تحديدها من جانب الوزارة علي الترتيب الأتي:

غرامة 500 ريال لعدم تجديد الإقامة للمرة الأولي.

غرامة 1000ريال لعدم تجديد الإقامة للمرة الثانية.

الترحيل من المملكة العربية السعودية للمرة الثالثة.

منصة أبشر الإلكترونية بالمملكة العربية السعودية

تسهيلاً لكل التعاملات الخاصة بالوافدين، فقد وفرت الوزارة منصة أبشر من أجل تجديد الإقامات، ومن أجل ألاستعلام عن موعد تجديدها، ولدفع الرسوم الخاصة بها أيضاً، ولمعرفة المخالفات المرورية، وغيرها من الخدمات المختلفة التي تتم بسهولة ويسر، حيث تعد منصة أبشر الإلكترونية هي المرجع الأساسي لجميع الخدمات المرتبطة للمواطنين والمقيمين، وذلك تسهيلاً علي تفعيل جميع الخدمات إلكترونياً دون الذهاب إلى مقر الخدمات الخاصة بالجوازات السعودية، فمن خلال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمواطن السعودي، أو رقم الإقامة التابع لكل وافد يستطيع الجميع الاستعلام عن الخدمات الإلكترونية المرتبطة بمنصة أبشر التي يتم توفيرها من وزارة الداخلية.

رابط الاستعلام عن موعد تجديد إقامة الوافدين على أبشر 1443

يتم الاستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة بوافدي المملكة العربية السعودية بطريقة إلكترونية سريعة من خلال اتباع الخطوات التالية: