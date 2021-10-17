موعد مباراة باريس سان جيرمان و لايبزج فى دوري ابطال اوروبا والقنوات الناقلة 19/10/2021

موعد مباراة باريس سان جيرمان و لايبزج تستضيف العاصمة الفرنسية يوم الثلاثاء المقبل مباراة باريس سان جيرمان ولايبزج، فى الجولة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، وهذه المباراة ستكون من ضمن المباريات القوية فى هذه البطولة، حيث يطمح النادي الفرنسي فى الفوز على نظيره الألماني وحصد الثلاث نقاط لضمان التأهل.

موعد مباراة باريس سان جيرمان و لايبزج

يبدأ النادي الفرنسي المباراة وهو لديه دفعة كبيرة فى الفوز على الفريق المنافس، وذلك لضمان التأهل فى هذه المباراة، ولكن يرغب الفريق الألماني في تصحيح مسارها من أجل ضمان الصعود إلى دور السادس عشر فى هذه البطولة.

واستطاع نادي باريس سان جيرمان في الجولة الماضية فى الفوز على نظيره الإنجليزي مانشستر سيتي بهدفين دون رد، بينما تعادل فى مباراة الجولة الأولي أمام كلوب بروج البلجيكي، ويحتل النادي الفرنسي جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.

بينما لم يحالف الحظ لايبزج اطلاقاً حيث خسر فى مباراة الجولة الثانية من نادي كلوب بروج البلجيكي بهدفين مقابل هدف واحد، ليظل في المركز الرابع بدون رصيد نقاط.

من المتوقع إن يكون التشكيل التالي هو التشكيل المتوقع لنادي باريس سان جيرمان:

حراسة المرمى : جيانلويجي دوناروما

الدفاع : نونو مينديش – بريسلين كيم بيمبي – ماركينيوس – أشرف حكيمي

وسط الملعب : إدريسا جاي – ماركو فيراتي – أندير هيريرا

الهجوم : نيمار – كيليان مبابي – ليونيل ميسي

بينما التشكيل المتوقع لنادي لايبزيج يمكن أن يكون كالأتي:

حارس المرمى : بيتر غالوتشي

خط الدفاع :لوكاس كلوستر مان – محمد سيمكن – ويلي أوربان

خط وسط الملعب : نوردي موكيلي – كونراد لامار – كيفن كامبل – أن خليني

وسط الملعب : إميل فورسبرج – كريستوفر نكونكو

الهجوم :يوسف بولسن

جميع اهداف باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا في موسم2021

تردد القنوات الناقلة مباراة باريس سان جيرمان و لايبزج فى دوري ابطال اوروبا

ستنطلق المباراة فى يوم الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021، وستبدأ المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة وستكون فى تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستنقل هذه المباراة علي قناة beIN SPORTS 1 PREMIUM ويمكن استقبال إشارة القناة عبر التردد التالي على النايل سات.