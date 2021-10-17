الكاظمى يدعو النواب العراقيون الجدد إلى إعادة ثقة المواطنين بالعمل السياسى

جدة - نرمين السيد - وقال "الكاظمى"، فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد، إن السياسة أصبحت تعنى لدى البعض مفاهيم الابتزاز والكذب والصراع وخداع الناس.

أكد "الكاظمى"، أنه أوفى بوعده أمام الشعب بإجراء انتخابات نزيهة مبكرة، مشيرا إلى أن الشعب اختار من يمثله، وهؤلاء النواب الجدد سيمارسون دورهم فى مجلس النواب الجديد.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية مرت بظروف عصيبة من أزمات مالية واقتصادية وصحية المتمثلة بكورونا وعدد كبير من التحديات الأخرى، ولكنها تمكنت من تجاوزها.

وأضاف أن العراق اليوم يمر بمرحلة جديدة تتطلب التكاتف والتعاون بين الجميع وتجاوز الخلافات الحزبية، أو الشخصية، للعبور بالعراق إلى بر الأمان.