جدة - نرمين السيد - وقال "الكاظمى"، فى تصريحات أوردتها قناة "السومرية نيوز" مساء اليوم الأحد، إن السياسة أصبحت تعنى لدى البعض مفاهيم الابتزاز والكذب والصراع وخداع الناس.
أكد "الكاظمى"، أنه أوفى بوعده أمام الشعب بإجراء انتخابات نزيهة مبكرة، مشيرا إلى أن الشعب اختار من يمثله، وهؤلاء النواب الجدد سيمارسون دورهم فى مجلس النواب الجديد.
وأشار إلى أن الحكومة الحالية مرت بظروف عصيبة من أزمات مالية واقتصادية وصحية المتمثلة بكورونا وعدد كبير من التحديات الأخرى، ولكنها تمكنت من تجاوزها.
وأضاف أن العراق اليوم يمر بمرحلة جديدة تتطلب التكاتف والتعاون بين الجميع وتجاوز الخلافات الحزبية، أو الشخصية، للعبور بالعراق إلى بر الأمان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الكاظمى يدعو النواب العراقيون الجدد إلى إعادة ثقة المواطنين بالعمل السياسى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.