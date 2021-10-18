قرض السيارة ببنك التنمية الاجتماعية وأهم القروض التي يقدمها

قرض السيارة، يعمل بنك التنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية جاهداً للقضاء على البطالة وتوفير فرص العمل وذلك من خلال تقديم مجموعة من التمويلات المتنوعة التي تدعم الأفراد والأعمال من أجل مساعدتهم في بدء المشاريع الصغير والمتوسطة وتطويرها فيهتم البنك اهتماماً كبيراً بالفئات ذات الدخل المعدوم والمنخفض والمتوسط من أجل تقديم أفضل الحلول التي من الممكن ان توفر لهم دخل مناسب يوفر لهم حياة معيشية كريمة تتناسب مع رؤية المملكة 2030 كما يرعي البنك شريحة من النساء وهم الأرامل والمطلقات وربات البيوت ويساعدهم ويمد لهم يد العون من خلال القروض التي يقدمها لهم ومن خلال هذا المقال سوف نطلعكم على قرض السيارة المقدم من البنك وأهم القروض الأخري التي يوفرها البنك سواء للأفراد أو للأعمال.

قرض السيارة ببنك التنمية الاجتماعية

هو احد التمويلات التي يوفرها البنك للأفراد القادرين على العمل ولكن لا يملكون فرصة أو للأفراد الذين يبحثون عن عمل إضافي لتحسين الدخل الشهري لهم حيث يهدف البنك من خلال هذا التمويل إلى تحسين مستوي المعيشة والقضاء على البطالة مما يساعد في تنمية المجتمع ويضع البنك شروط الحصول على قرض السيارة وبمجرد توافرها في الشخص المتقدم يبدأ البنك فوراً في البدء بإجراءات حصول العميل على التمويل حيث يوفر البنك تمويل سيارات ملاكي والعمل عليها كسيارة أجرة أو سيارة للعمل بها في مجال النقل المدرسي ويتم الاتفاق بين العميل والبنك على أقساط شهرية يلتزم العميل بسدادها وفي حال عدم السداد يحق للبنك الحجز على السيارة.

أهم القروض المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التسليف والادخار بالمملكة حزمة من التمويلات لدعم ومساعدة الأفراد والأعمال ومنها الآتي:

أولاً: منتجات الأفراد

تمويل الأسرة لمساعدة الأسر أصحاب الدخل المحدود في تحسين مصدر الدخل.

تمويل الزواج بهدف تقديم المساعدة للشباب المقبل على الزواج في التكاليف.

قرض الترميم لإعادة بناء وترميم المنزل.

منتج كنف للأرامل والمطلقات.

منتج آهل.

ثانياً: منتجات الأعمال