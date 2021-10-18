جيتكس يعرض أحدث ابتكارات مايكروسوفت لبيئة العمل الهجينة

تعرض مايكروسوفت خلال مشاركتها في معرض جيتكس للتقنية، الذي انطلقت أعماله الأحد وتستمر حتى 21 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، أحدث ابتكاراتها الخاصة ببيئة العمل الهجينة، والتي ستعمل على تعزيز الانتقال إلى بيئات العمل المرنة ودعم الموظفين، الذين يبحث أغلبهم عن التوازن بين التعاون الشخصي والتعاون الرقمي في بيئة العمل.

وأكدت مايكروسوفت، من خلال مشاركتها السنوية في المعرض بنسخته الــ41 الحالية، على مضيها قدماً نحو رؤيتها الرامية إلى تحقيق مستقبل أكثر استدامة، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية 2030 لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتأتي مشاركة الشركة في جيتكس هذا العام تحت شعار "معاً نخلق مستقبلاً رقمياً أكثر ازدهاراً"، لتؤكد من خلاله على التزامها الراسخ تجاه دولة الإمارات وحكومتها وشعبها.

كما تسلط الضوء في هذه النسخة على الجيل التالي من حلول المدن الذكية، والتي ستمكن الإمارات من تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وطبقاً للمدير العام لمايكروسوفت الإمارات، سيد حشيش، فإن "جيتكس يعد موطناً للابتكار ومنصة حاضنة للإبداع على صعيد المنطقة، وهو المكان الأمثل الذي يجتمع فيه الجميع للحصول على الإلهام والاستماع إلى الإنجازات التكنولوجية الكبيرة القادمة".

وأفاد بأن مايكروسوفت تسعى باستمرار إلى إيجاد حلول لمعالجة أكثر التحديات إلحاحاً في عصرنا الراهن، وأن الشركة كثفت من هذا المنطلق جهودها لتعرض خلال هذا العام إحدى أبرز تجاربها التي تُعنى بجعل المدن الذكية جزءاً من حل تحديات المناخ، وذلك بما يضمن خلق مستقبل أكثر استدامة.

وفي إطار مساهمات الشركة في حلول المدن الذكية وشؤون الاستدامة، عقدت مايكروسوفت شراكة مع كل من Schneider Electric وAVEA لدعم رؤية دبي للاستدامة، حيث يوضح الحل الذي توفره مايكروسوفت في هذا المجال كيف يمكن لـتقنيات إنترنت الأشياء والتحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي أن يجتمعوا معاً لإنشاء لوحة معلومات مخصصة للمدن الذكية، يمكنها توفير رؤى ومعلومات واضحة حول الجوانب الحيوية لموارد وخدمات المدن خلال الوقت الفعلي، مثل استهلاك المياه والكهرباء وإدارة حركة المرور وجودة الهواء وغير ذلك الكثير.

كما سيتيح هذا الحل للقادة إمكانية الاستفادة من هذه الرؤى واستخدامها في حل أبرز المشكلات خلال الوقت الفعلي، وكذلك اتخاذ أفضل القرارات الاستراتيجية بطريقة استباقية، تمكنهم من معالجة العديد من التحديات.

بالإضافة إلى ذلك يمكن لهذه الحلول المقدمة ترجمة هذه الرؤى إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، وذلك من خلال تعقب المؤشرات الرئيسية لتقييم الأداء المتعلق بشؤون الاستدامة ومساعدة مدن مثل دبي على تحقيق أهداف الاستدامة على النحو المنصوص عليه في استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050.