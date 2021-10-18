كيف يمكن إعادة خدمة stc بعد فصلها مؤقتًا في المملكة العربية السعودية

معرفة كيف يمكن إعادة خدمة stc بعد فصلها مؤقتًا، يعتير أمر هام للكثير من عملاء stc شركة بالمملكة العربية السعودية, و يتم إيقافها بسبب عدم دفع الفواتير المستحقة أو لطلب العملاء ذلك، ويمكن إعادة تشغيل الخدمة بكل سهولة من خلال مؤسسة الاتصالات بالمملكة العربية السعودية، حيث تعتبرهذه الخدمة واحدة من بين العشرات من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة وتسعى في تطويرها، وسوف نتعرف أكثر عن الخدمة والاجراءات اللازمة لإعادتها وأيضًا كيفية إيقافها.

يمكنك إعادة الخدمة بشكل بسيط وسهل سواء كان فصلها عن عمد أو لعدم سداد الفواتير، عن طريق اتباع الخطوات الاتيه:

اولا قم بطلبً الكود التالي #902*، عند طلب هذا الكود سوف تنتقل مباشرة إلى قائمة، قم باختيارالخيار الثاني الموجود في القائمة.

ثم قم بإدخال الرقم 1 للتأكيد على اختيارك.

انتظر دقائق قليلة وسوف تصلك رسالة تؤكد لك أن الخدمة قد عادت للعمل مرة أخرى.

وستعمل الخدمة مرة أخرى تلقائيًا وذلك بعد دفع الفواتير في أحد فروع الشركة.

يوجد العديد من الطرق التي تمكنك من إيقاف تلك الخدمة منزليًا دون الذهاب لفروع الشركة، منها:

الطريقة الأولى

يمكنك الاتصال بالرقم المخصص 900 والذي خصصته الشركة للدعم.

بعد ذلك يجب عليك اتباع التعليمات التي تصدر عن الرد الآلي.

سيظهر لك خيار إيقاف الخدمة مؤقتاً، يمكنك النقر عليه لايقاف الخدمة، لكن يجب عليك معرفة الرسوم المفروضة حيث انها تتغير باستمرار.

الطريقة الثانية

شركة الاتصالات السعودية توفر أغلب خدماتها بشكل إلكترونية ، ويُمكن الاستفادة من هذه الخاصية من خلال التوجه إلى الموقع الإلكتروني الخاص بها .

تفعيل تطبيق My STC

كما يمكنك تنزيل تطبيق My STC على الجوال الخاص بك، وفي هذه الحالة سيكون الأمر أسهل عند إيقاف الخدمة، بالإضافة إلى أنه يوفر الوقت والجهد بالإضافة إلى بعض الخدمات الاخرى، مثل:

التحقق من فواتيرك الخاصة بالخدمات المختلفة، كما يمكنك سداد الفواتير التي ستعيد لك الخدمة مؤقتا stc.

كما يمكنك إعادة شحن الرصيد وتحويل الرصيد.

إمكانية الوصول والتحكم بشكل كامل في جميع الأرقام المسجلة لديك.

ايضًا يمكنك متابعة كافة إحصائيات الاتصال والبيانات الخاصة بك .

وأخيراً قد تعرفنا من خلال هذا المقال كيف يمكن إعادة خدمة stc بعد فصلها مؤقتا، وأيضاً كيفية إيقاف الخدمة واعادتها، إلى جانب بعض الخدمات الأخرى التي يمكنك الاستفادة منها من خلال تحميل تطبيق stc على هاتفك الجوال.