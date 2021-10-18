راتب النساء في الجوازات السعودية وشروط التقديم في وظائف الجوازات

تحدد وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية راتب النساء في المديرية العامة للجوازات السعودية، وهي وظيفة ترغب الكثير من النساء العمل بها، وتحدد المديرية عند إعلانها عن وظائف متوفرة، عن الشروط التي يجب توافرها في النساء اللاتي يرغبن في العمل بالجوازات وفي حالة قبولها بالعمل يجب عليها استيفاء الأوراق التي تطلبها للتعيين، و هي أوراق هامة تحمل بياناتها وصور من أوراق رسمية.

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية عن وظيفة جندي خالية للنساء، و لافتة إلي أنه يمكن للنساء حاليا التقدم إلي الوظيفة والحصول علي راتب مميز، والذي يتراوح ما بين 5 آلاف إلي 7 آلاف ريال سعودي شهريا، و ذلك حسب الخبرة ومؤهل المتقدمات، ويقسم الراتب كالتالي:

الأساسي إلي 3220 ريال سعودي

450 ريال سعودي بدل الميدان

بدل مواصلات يصل إلي 600 ريال سعودي

1000 ريال سعودي بدل خطر

علاوة إرهاب 500 ريال سعودي

حافز 400 ريال سعودي

800 ريال سعودي حوافر

شروط التقديم في وظائف الجوازات

هناك العديد من الشروط التي حددتها المديرية العام للجوازات السعودية للتقدم في الوظيفة، و هي:

يجب أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية

يجب إلا تكون المتقدمة متزوجة برجل غير سعودي

إلا يكون سبق لها التعيين في أحد وظائف الخدمة العسكرية بالمملكة

اجتياز كافة الاختبارات

بطاقتها سارية حتى وقت التقديم

لا يقل عمرها هم 25 عام ولا يزيد عن 35

يجب أن تكون المتقدمة لائقة طبية

إذا كانت حاصلة علي شهادة من خارج لمملكة فيجب معادلتها وتوثيقها من وزارة التعليم

مؤهل علمي لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها

يجب أن تكون حسنة السير والسلوك

يتم اختبار الأفضل من المتقدمات وتكون حاصلة علي:

مؤهل عالي ودورات في اللغات أن تكون متقنة لغة الإشارة أو الحاسب الآلي وحاصلة علي دورة لا تقل عن 9 أشهر

يجب أن توفر النساء الراغبات في الالتحاق بالوظيفة في الجوازات أن توفر الأوراق التالية:

الشهادات التي حصلت عليها

2 صورة طبق الأصل من هويتها الوطنية

6 صور شخصية 4*6 خلفيتها واضحة

أصل المؤهل الدراسي و 2 صورة لها

ملف أخضر تضع أوراقها به

الأوراق المطلوبة للتقديمخطوات التقديم في الوظيفة

يتم التقديم للالتحاق بالوظيفة من خلال إتباع بعض الخطوات، وهي كالتالي:

الدخول إلي الصفحة الرسمية لموقع أبشر الإلكتروني

يعرض الموقع الوظائف الخالية

يتم تحديد الوظيفة الملائمة

يتم الضغط علي ” أوافق علي جميع الشروط”

الضغط علي زر تقديم الطلب

ملأ كل البيانات التي يتم طلبها، وهي ” رقم الهوية و تاريخ الميلاد و الجنس و الحالة الاجتماعية و هوية الأب وجنسية الأم و المدينة والحي و الشارع و الطول و اسم ورقم هاتف لأحد الأقارب “

اختيار مكان الذي سيتم فيه استكمال إجراءات القبول و تحديد رغبة التعيين

حفظ المعلومات من خلال الضغط علي الزر المحدد لذلك

يتم إضافة البيانات العلمية

يتم الضغط علي زر العرض و الحفظ

الضغط علي زر تقديم الطلب

تظهر رسالة كتب عليها لا يمكن التعديل في البيانات تضغط علي الزر المناسب” قبول أو إلغاء وتعديل “

إذا تم الضغط علي زر قبول فتظهر رسالة تم التقديم بنجاح للوظيفة

يمكن طباعة الطلب بالضغط علي زر طباعة

تنتظر المتقدمة حتى يتم إعلان النتيجة

طرق التواصل مع الجوازات

يمكن التواصل مع الجوازات من خلال العديد من الأرقام المجانية التي وفرتها وزارة الداخلية للتواصل، ومن أهمها: