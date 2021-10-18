زلزال بقوة 4.4 درجة يهز المنطقة الشمالية الشرقية فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وذكر المركز الوطنى لعلوم الزلازل فى أفغانستان أن قوة هذا الزلزال بلغت 4ر4 درجة بمقياس ريختر، وأنه وقع على بعد 128 كيلومترًا جنوب مدينة "فيض آباد" عند خط عرض 95ر35 درجة، وخط طول 63ر70 درجة، وعلى عمق 20 كيلومترا.
ولم تشر التقارير حتى الآن إلى وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية من جراء هذا الزلزال
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