جلسة حاسمة في الزمالك المصري لتمديد عقود "النجوم"

اقترب مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك التي يرأسها حسين لبيب، من حسم ملف تمديد عقود ثنائي من أبرز عناصر الفريق الأبيض، فيما يبقى مصير المغربي أشرف بن شرقي معلقًا.

وتمكنت اللجنة المؤقتة المكلفة من قبل وزير الشباب والرياضة المصري منذ توليها مهام قيادة القلعة البيضاء في مايو الماضي، من تمديد عقود محمود حمدي الونش وأحمد السيد "زيزو"، بالإضافة إلى يوسف إبراهيم "أوباما"، في خطوة أسعدت جماهير القلعة البيضاء.

تمديد عقود طارق حامد وأبو جبل

من جانبه، كشف مصدر مسؤول في نادي الزمالك في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج" عن تحرك مسؤولي اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام النادي الأبيض لتمديد عقود عدد من لاعبي الفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

وأكد المصدر أنه بالاتفاق مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، فإن اللجنة المؤقتة ستعقد اجتماعا مع الثنائي طارق حامد والحارس محمد أبو جبل، لبحث تمديد عقودهما مع الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في الفترة المقبلة.

وتنتهي عقود الثنائي طارق حامد ومحمد أبو جبل مع الزمالك بنهاية الموسم المقبل"2021-2022" ، حيث يحق لهما التوقيع لأي نادٍ خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية وفقا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، التي تعطي اللاعب الأحقية في التوقيع لفريق جديد في الستة أشهر الأخيرة بعقده مع ناديه الأصلي.

وأكد المصدر أن هناك رغبة قوية من مسؤولي الزمالك في حسم ملف تمديد عقود الثنائي طارق حامد ومحمد أبو جبل بعد نهاية مباراة توسكر الكيني المقررة يوم الجمعة المقبل بإياب دور الـ32 من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الزمالك تسعى لتأمين بقاء طارق حامد ومحمد أبو جبل مع الفريق الأبيض لمدة ثلاث سنوات قادمة، مؤكدا أنهما من القوام الرئيس بالنادي، وأن الإدارة ستقدرهم ماليا في العقد الجديد بما يتناسب مع عطائهم للنادي في الفترات الأخيرة.

الجديد في ملف بن شرقي

وعن تطورات ملف تمديد عقد اللاعب الدولي المغربي أشرف بن شرقي مع الزمالك، استرسل المصدر مشيرا إلى أن المفاوضات بين الطرفين لا تزال معلقة عند الخلاف بشأن قيمة الشرط الجزائي.

واستطرد المصدر أن الفترة المقبلة ستشهد انفراجة في مفاوضات تمديد عقد أشرف بن شرقي، بعدما تنازل اللاعب عن شرطه بشأن قيمة الشرط الجزائي المقدرة بـ500 ألف دولار، ووافق على وضع مبلغ 2 مليون دولار مقابل فسخ تعاقده.

وأوضح المصدر أن الخلاف حاليا يكمن في توقيت تفعيل الشرط الجزائي في عقد أشرف بن شرقي الجديد مع الزمالك، حيث ترغب الإدارة البيضاء في تفعيل هذا الشرط في الموسم الثاني له في تعاقده، بينما طلب اللاعب تفعيله منذ الموسم الأول.

وشدد المصدر على أن الخلاف مع أشرف بن شرقي أصبح "بسيطًا"، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد تقدما في مفاوضات تمديد عقد اللاعب من أجل تأمين بقائه مع النادي كونه أحد أهم العناصر الأساسية مع الفريق.

من الجدير بالذكر أن عقد اللاعب الدولي المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ينتهي مع النادي الأبيض في نهاية الموسم المقبل، ويحق له التوقيع لأي فريق جديد في يناير القادم.