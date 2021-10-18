عملية قتل جماعى شمال غرب كولومبيا ومصرع 5 أشخاص

جدة - نرمين السيد - أعلن حاكم مقاطعة أنتيوكيا شمال غرب كولومبيا، هانيبال هافيريا كوريا، عن مصرع 5 أشخاص بينهم 3 مواطنين فنزويليين و2 كولومبيين فى بلدية بيتانيا بالمنطقة بعملية قتل جماعي.





وقال كوريا، فى تغريدة نشرها عبر "تويتر" مساء الأحد: "حصلت فى بيتانيا خلال الساعات الأخيرة عملية قتل جماعى لقى فيها 5 أشخاص على الأقل مصرعهم وهم 3 فنزويليين و2 كولومبيين". وذكر كوريا أنه تمت الدعوة لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن برئاسة وزير الأمن فى أنتيوكيا، خورخى كاستانيو. وتسجل فى كولومبيا كل سنة عشرات جرائم القتل الجماعى المتعلقة بأنشطة حركة متمردين وعصابات المخدرات، وتدخل أنتيوكيا ضمن قائمة المقاطعات التى تشهد أكبر أعداد من العمليات من هذا النوع.

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