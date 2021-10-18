خطوات حل الواجبات المدرسية من خلال منصة مدرستي 1443 التعليمية بكل سهولة

يبحث العديد من الطلاب داخل المملكة العربية السعودية عن طرق حل الواجبات المدرسية من خلال منصة مدرستي الالكترونية لعام 1443، حيث أنهم يرغبون في حل الواجبات الملزمين بها بكل سهولة عن طريق المنصة للحفاظ على مستواهم الدراسي، فمن الجدير ذكره أنه تم إطلاق هذه المنصة من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية لكي يتم استكمال العملية التعليمية عن بعد من خلالها، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد، وسوف ننشر لكم في هذا المقال تفاصيل الواجب المدرسي على مدرستي.خطوات حل الواجبات المدرسية من خلال مدرستي
يمكن لجميع الطلاب والطالبات بمختلف الصفوف الدراسية حل الواجبات بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولاً يجب الدخول على منصة مدرستي التعليمية.
- تسجيل الدخول بها من خلال تطبيق توكلنا.
- ثم الضغط على خدمة مقرراتي من الصفحة الرئيسية.
- ومنها يجب الدخول على المقرر الواجب حله.
- ثم الضغط على خانة الواجبات، واختيار الحلول المراد حلها.
- والنقر بعد ذلك على خانة بيانات ثم حل الواجب.
- بعد الانتهاء من حل كافة الأسئلة يجب الضغط على إظهار نتيجة لتظهر لكم نتيجة الواجبات.
يمكن التعرف على حالة الواجبات من خلال اتباع بعض الخطوات وهي ما يلي:
- الدخول أولاً على منصة مدرستي التعليمية.
- ومن القائمة الرئيسية يجب الدخول على خدمة الواجبات.
- ومن خلال إحصائية الإنجاز يمكن التعرف على حالة الواجبات.
- يمكن مراجعة جميع الواجبات الموجودة داخل المقررات، والضغط على الواجب بعد ذلك لمعرفة حالته.
- لحله على منصة مدرستي يجب الضغط على الواجب من أجل الحل.
- ولمعرفة الملاحظات التي تركها المعلم يجب الذهاب إلى الواجبات السابقة لمعرفة ما تركه لكم.
للدخول على منصة مدرستي يجب على الطالب اتباع طريقة من الطريقتين التاليتين:
- إما الدخول بشكل مباشر على موقع منصة مدرستي الالكتروني، وإدخال الاسم وكلمة المرور.
- أو الدخول إليها من خلال تطبيق توكلنا، الذي يمكن الحصول عليه على جميع الهواتف، وتكون هذه الطريقة من أسهل الطرق التي يمكن اللجوء إليها.
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يبحث العديد من الطلاب داخل المملكة العربية السعودية عن طرق حل الواجبات المدرسية من خلال منصة مدرستي الالكترونية لعام 1443، حيث أنهم يرغبون في حل الواجبات الملزمين بها بكل سهولة عن طريق المنصة للحفاظ على مستواهم الدراسي، فمن الجدير ذكره أنه تم إطلاق هذه المنصة من قبل وزارة التربية والتعليم السعودية لكي يتم استكمال العملية التعليمية عن بعد من خلالها، وذلك بعد انتشار فيروس كورونا في البلاد، وسوف ننشر لكم في هذا المقال تفاصيل الواجب المدرسي على مدرستي.خطوات حل الواجبات المدرسية من خلال مدرستي
يمكن لجميع الطلاب والطالبات بمختلف الصفوف الدراسية حل الواجبات بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- أولاً يجب الدخول على منصة مدرستي التعليمية.
- تسجيل الدخول بها من خلال تطبيق توكلنا.
- ثم الضغط على خدمة مقرراتي من الصفحة الرئيسية.
- ومنها يجب الدخول على المقرر الواجب حله.
- ثم الضغط على خانة الواجبات، واختيار الحلول المراد حلها.
- والنقر بعد ذلك على خانة بيانات ثم حل الواجب.
- بعد الانتهاء من حل كافة الأسئلة يجب الضغط على إظهار نتيجة لتظهر لكم نتيجة الواجبات.
يمكن التعرف على حالة الواجبات من خلال اتباع بعض الخطوات وهي ما يلي:
- الدخول أولاً على منصة مدرستي التعليمية.
- ومن القائمة الرئيسية يجب الدخول على خدمة الواجبات.
- ومن خلال إحصائية الإنجاز يمكن التعرف على حالة الواجبات.
- يمكن مراجعة جميع الواجبات الموجودة داخل المقررات، والضغط على الواجب بعد ذلك لمعرفة حالته.
- لحله على منصة مدرستي يجب الضغط على الواجب من أجل الحل.
- ولمعرفة الملاحظات التي تركها المعلم يجب الذهاب إلى الواجبات السابقة لمعرفة ما تركه لكم.
للدخول على منصة مدرستي يجب على الطالب اتباع طريقة من الطريقتين التاليتين:
- إما الدخول بشكل مباشر على موقع منصة مدرستي الالكتروني، وإدخال الاسم وكلمة المرور.
- أو الدخول إليها من خلال تطبيق توكلنا، الذي يمكن الحصول عليه على جميع الهواتف، وتكون هذه الطريقة من أسهل الطرق التي يمكن اللجوء إليها.
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