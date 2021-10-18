طالبان تعلن القبض على والى داعش شرق أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وقال أمير خان متقى، وزير الخارجية فى حكومة طالبان الجديدة، فى بيان له، إن ضمان سلامة المساجد والشوارع المستهدفة من تنظيم "داعش" ليس بالمهمة السهلة، وهذا الوضع يزيد من حجم الضغط الدولى على الحكومة، إضافة إلى أن عدم الاعتراف الدولى يصب فى مصلحة البروباغندا التى يقوم بها التنظيم.
وفى سياق آخر، أعلن وزير الخارجية فى حكومة طالبان الجديدة، أن حكومة أفغانستان ترغب فى إقامة علاقات اقتصادية ودبلوماسية مع أمريكا.
ووفقا لـ وكالة الأناضول التركية، قال أمير خان متقى، إن حكومة طالبان تريد من إدارة واشنطن أن تلعب دورا نشطا فى تنمية أفغانستان.
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