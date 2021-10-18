إكسبو 2020 دبي.. حلول مبتكرة وخرائط لمسية لأصحاب الهمم

تسلمت ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي في جناح الاستدامة "تيرا"، الأحد، "شريط زهرة عباد الشمس" الرمز العالمي لأصحاب الهمم من مدير تيسير الوصول في إكسبو 2020 دبي ستيفن ميفسود بهدف تيسير وصولهم إلى موقع الحدث الدولي، وضمان تمتعهم بتجربة ممتعة وشاملة خلال زيارتهم للموقع.

وتعد "شرائط عباد الشمس"، والمعروفة أيضاً باسم "شرائط الإعاقة الخفية"، رمزاً عالمياً للأشخاص من أصحاب الهمم للإشارة إلى أنهم قد يحتاجون إلى مساعدة إضافية.

ويمنح إكسبو 2020 دبي الشرائط للزوار لضمان تقديم تجربة ممتعة وخدمة مناسبة دون عوائق لأصحاب الهمم.

وقال ستيفن ميفسود: "إحدى مهامي الأساسية ضمان شعور أصحاب الهمم بالراحة خلال تجوالهم داخل الحدث الدولي، ولذا نقوم بالترويج اليوم لشرائط عباد الشمس وأجد أن من المهم للغاية بالنسبة لي ولفريقي، أن نشارك الفكرة مع ريم الهاشمي، والتي سيكون لها إسهام كبير في دعم هذا المشروع الموجه لأصحاب الهمم".

وأضاف ميفسود: "لم يتم تصميم شرائط عباد الشمس لتصنيف شخص ما ولكن للقول: "قد أحتاج أو لا أحتاج إلى بعض المساعدة" إذ يعتقد الكثيرون أن أصحاب الهمم هم أشخاص يستخدمون الكراسي المتحركة، أو لديهم ضعف في السمع، أو إعاقة بصرية لكن الأمر أعمق من ذلك بكثير.. هناك العديد من الإعاقات غير الواضحة للعين، بعضها يتعلق بالصحة العقلية أو القلق أو التوحد وغيرها وبالتالي قد لا يتحدث الناس معهم بوضوح وهو ما يشكل حاجزاً كبيراً".

وأكد أن "إكسبو 2020 دبي يتميز بتوفير السهولة الكبيرة في الوصول إليه والتنقل داخله حيث الممرات السهلة والمصاعد المهيئة لاستقبال أصحاب الهمم، وأعتقد أن أهمية تجربتنا مع أصحاب الهمم في إكسبو 2020، تأتي من خلال دعمنا لهم وإيصال رسالتهم إلى العالم".

ومن بين الإجراءات التي اتخذت لتلبية احتياجات ذوي الصعوبات الحسية، يوفر إكسبو 2020 دبي 4 غرف هادئة للزوار الذين يعانون من الحمل الحسي الزائد أو القلق، بينما ستكون القصص الاجتماعية متاحة للتنزيل من موقع إكسبو 2020 دبي الإلكتروني، والتي توفر معلومات حسية عن تجارب زوار إكسبو 2020 دبي المختلفة، ويتم توفير "شرائط عباد الشمس" لمن يرغبون في الإشارة إلى أن لديهم إعاقة خفية.

وقد طور تطبيق بوديوم بالتعاون مع "إس. آيه. بي" شريك الحلول البرمجية المبتكرة من فئة شريك أول رسمي لإكسبو 2020 دبي، وصمم خصيصاً لمساعدة أصحاب الهمم على التجول في موقع إكسبو 2020 دبي، وهو مزود بإمكانيات مثل الخرائط المرئية الثلاثية الأبعاد والملاحة الصوتية وردود الفعل اللمسية.

وتشمل الإجراءات الأخرى 14 خريطة لمسية مع صور بارزة ومحفورة للمنطقة المحيطة بالإضافة إلى مخارج صوتية وطريقة برايل ونماذج لمسية ثلاثية الأبعاد للمعالم المعمارية في إكسبو 2020 دبي إلى جانب رموز قابلة للقراءة إلكترونياً لتجارب ذاتية التوجيه يجري سردها بلغة الإشارة والوصف الصوتي مع تسميات توضيحية مكتوبة وحلقات الحث السمعي.

ويوفر المعرض لزواره من أصحاب الهمم وسائل النقل ومواقف للسيارات الخاصة بمطارات ومترو دبي وحافلات "إكسبو"، وسيارات الأجرة ومواقف السيارات في موقع "إكسبو 2020 دبي" وكذلك النقل من موقف السيارات، وداخل موقع الحدث.