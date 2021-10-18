خطوات تحميل لعبة جراند ثيفت أوتو 5 Grand Theft Auto مجانا للأندرويد والأيفون GTAV

خطوات تحميل لعبه جراند ثيفت أوتو 5 يهتم بها العديد من محبي لعبة Grand Theft Auto، الحريصون علي تنزيل هذه اللعبة من جميع أنحاء العالم على جميع الأجهزة الحديثة ، حيث يرغب عشاق لعبة GTA في معرفة كيفية تنزيل اللعبة الأصلية والحصول على أحدث إصدار من هذه قامت بصنعه الشركة المسؤولة عن لعبة Grand Theft Auto 5، كما يلاحظ الكثيرين أنه يتواجد العديد من الميزات في التحديث الجديد الذي يصدرمن قبل مطور اللعبة ، لذلك سنشرح كيفية تنزيل اللعبة وخطوات تنزيل لعبة Grand Theft Auto 5 ، بكل سهولة وبشكل مجاني.

تثبيت لعبة Grand Theft Auto مجانا للاندرويد

توجد حالات بحث عن رابط تنزيل GrandTheft Auto حتي يتم تثبيت هذه اللعبة مجانًا لنظام Android ، إذا كنت ترغب في تنزيل GTA 5 مجانًا ، يمكنك القيام بذلك كالآتي:

قم بدخول متجر جوجل بلاي علي موبايل الأندرويد.

اكتب في مربع البحث اسم اللعبة ( Grand Theft Auto ).

ثم قم بالضغط على كلمة بحث .

ستفتح لك الآن صفحة لعبة GrandTheft Auto

ثم قم بالضغط على تنزيل GTA 5 لنظام Android.

بعد ذلك يتم ربط اللعبة على الحساب الخاص بك علي الفيس بوك .

وسوف تتمكن الآن من البدء بلعبها

كيفية تحميل لعبة GTA 5 على الهاتف ايفون

يرغب عدد من المستخدمين لهواتف الايفون في التعرف علي طريقة يتم بها تنزيل لعبة Grand Theft Auto الأصلية والتي تتم كالآتي:

أولاً قم بفتح متجر أبل ستور والذي يوجد علي هاتف الأيفون.

ستجد أمامك مربع البحث اكتب اسك اللعبة وهي Grand Theft Auto 5 game

ثم قم بالبحث .

سترى الصفحة الرسمية

الخطوة التالية اضغط على تثبيت gta 5 للايفون

ثم انتظر حتى يقوم جهاز iPhone الخاص بك بتحميل التطبيق ا

قم بعد ذلك بربط اللعبة علي حسابك الخاص علي Facebook.

قم بفتح اللعبة وسوف تستمتع باللعب

وبذلك يستطيع أي مستخدم لديه هاتف نظام أندرويد أو أيفون القيام بتثبيت لعبة Grand Theft Auto والذي يتم مجاناً دون أى تهكير، حيث سيستمتع بلعبة رائعة من أفضل الألعاب.