المكسيك تسجل 60 وفاة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - ويرتفع بذلك العدد الإجمالى للإصابات فى البلاد منذ بدء الجائحة إلى ثلاثة ملايين و757056 إصابة، والوفيات إلى 284381.
وسبق أن قالت الوزارة إن من المرجح أن يكون العدد الحقيقى للإصابات أعلى بكثير.
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