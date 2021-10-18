الصين تبدأ تقديم الجرعة الثالثة من كورونا إلى فئات بعينها

جدة - نرمين السيد - ومن جانبها، أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية، تسجيل 24 إصابة جديدة بـ فيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت اللجنة إنها سجلت حالتى إصابة جديدة محلية، و22 إصابة قادمة من الخارج، فيما لم تسجل أى حالات وفاة، وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل 9 حالات جديدة بدون أعراض، بينما لا يزال 360 مريضًا بدون أعراض تحت المراقبة الطبية.

جدير بالذكر، أنه بلغ إجمالى الحالات المؤكدة فى البر الرئيسى الصينى الآن 96546 حالة، مع بقاء عدد الوفيات دون تغيير عند 4636 حالة وفاة.