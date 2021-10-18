رابط وظائف الحرس الوطني الشئون الصحية 1443 || 60 وظيفة إدارية وصحية تعرف على الشروط

في ظل متابعتنا للشأن السعودي وجد عمليات بحث مكثفة عن رابط وظائف الحرس الوطني الشئون الصحية، بعد أن تم الإعلان عن توافر عدد 60 وظيفة إدارية وفنية وصحية للشباب السعودي من حملة الشهادة الثانوية العامة فيما فوق، الوظائف المتاحة متوفرة في عدة مدن سعودية هي ” الرياض، المدينة المنورة، مدينة جدة، الأحساء، ينبع”، وحددت وزارة الحرس الوطني ضوابط وشروط التسجيل على الوظائف، ورابط التسجيل وكافة التفاصيل، وهو ما سوف نستعرضه معكم من خلال هذا المقال فتابعونا.

سائق ” يكون حاصل على الشهادة الثانوية”.

مساعد إداري.

ناسخ طبي.

مدير تحسين الجودة.

موظف إدخال بيانات.

مسئول قاعدة بيانات.

مساعد وحدة ثالث.

فني رعاية مرضى ” 22 وظيفة”.

أخصائي تحسين الجودة ” وظيفتين”.

مشرف أدارة المعلومات الصحية.

مساعد طبيب أسنان.

وظائف طبية عدة تخصصات.

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويتمتع بحسن السير والسلوك. حاصل على شهادة الثانوية العامة ؟أو ما يعادلها في التخصصات المطلوبة. الوظائف الصحية يشترط أن يكون المتقدم حاصل على ترخيص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. في حال أن الشهادات العلمية من خارج المملكة يجب معادلتها من قبل وزارة التعليم السعودية. اجتياز كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية المقررة للوظائف المعلن عنها. يجب أن يكون المتقدم لا يعاني من أي أمراض مزمنه وأن يتمتع بصحة جيدة.

الدخول على موقع وزارة الحرس الوطني.

الضغط من الصفحة الرئيسية على أيقونة الوظائف الشاغرة.

سوف تظهر الوظائف المتاحة أضغط على الوظيفة المناسبة لمؤهلك الدراسي وخبراتك.

تسجيل الاستمارة الإلكترونية وملء البيانات المطلوبة ويجب أن تكون دقيقة وصحيحه.

بعد مراجعة البيانات والتأكد من صحتها أضغط إرسال الطلب.

بطاقة الهوية الوطنية وتكون سارية المفعول.

عدد 2 صورة من المؤهل الدراسي وتكون موثقة من وزارة التعليم.

صوره من تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت صحة المتقدم وخلوه من الأمراض المزمنة.

وظائف الحرس الوطني الشئون الصحية 1443الشروط العامة للتسجيل على الوظائفطريقة التقديم على وظائف الحرس الوطني الشئون الصحيةالمستندات المطلوبة في التقديموزارة الحرس الوطني

من أهم الوزارات في الحكومة السعودية وهي وزارة عسكرية، مسئولة عن الأمن والدفاع عن تراب الوطن ضد أي عدو، تضم العديد من الإدارات المختلفة، يوجد مقرها الرئيسي في العاصمة الرياض، الوزير المختص هو الأمير عبد الله بن بندر.