زلزال يهز تايوان دون تقارير عن وقوع أضرار

قال مكتب الأرصاد الجوية في تايوان إن زلزالا بلغت قوته 5.2 درجة وقع بالقرب من مدينة هوالين الواقعة على الساحل الشرقي لتايوان يوم الإثنين، لكن لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار.
وهز الزلزال لفترة وجيزة المباني في العاصمة تايبه. وذكر مكتب الأرصاد أنه كان على عمق بلغ 30.2 كيلومتر وشعر به الناس في أنحاء شمال تايوان وشرقها.
وتقع تايوان قرب تقاطع اثنتين من الصفائح التكتونية في بحر الصين الجنوبي وهي عرضة للزلازل.
ولقي أكثر من 100 شخص حتفهم في زلزال بجنوب تايوان عام 2016 وقتل زلزال بقوة 7.3 درجة أكثر من ألفي شخص في 1999.
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