أبشر للتوظيف المديرية العامة للجوازات 1443 لينك مباشر وسريع للتقديم.. والشروط المطلوبة

أبشر للتوظيف المديرية العامة للجوازات هو الموقع الرسمي المعتمد للتقديم على وظائف الجوازات على أن يتم مراعاة شروط التقديم على وظائف الجوازات، واستقبال طلبات التأشيرات الخاصة بالخروج النهائية والخروج والعودة للوافدين في المملكة، وغيرها من خدمات الإقامة في المملكة العربية السعودية وتنظيم السفر بين المواطنين للخارج، لذلك يواصل كل مواطن أو مقيم البحث عن أبشر للتوظيف المديرية العامة للجوازات 1443 من خلال لينك سريع ومباشر لاستكمال إجراءات التقديم.

أبشر للتوظيف المديرية العامة للجوازات

وفر موقع أبشر للتوظيف المديرية العامة للجوازات التقديم على الوظائف من خلال الخطوات الآتية:

تسجيل الدخول على موقع أبشر

أدخل على قائمة الوظائف.

متابعة شروط التقديم والموافقة عليها.

النقر على أيقونة تقديم الطلب.

إضافة البيانات الشخصية (رقم الهوية الوطنية، تاريخ الميلاد الهجري، الجنس، الحالة الاجتماعية، رقم هوية الأب، جنسية الأم، جوال صاحب الطلب).

استكمال البيانات المطلوبة.

الضغط على حفظ.

يظهر الموقع رسالة “عزيزي المتقدم لا يمكنك التعديل على نموذج الطلب في حال تم انطبق عليك الشروط الخاصة بالوظيفة” واختيار نعم للموافقة أو لا للتعديل على الطلب.

يرسل الموقع الرد لاحقًا.

أتاحت السلطات السعودية شروط التقديم على وظائف الجوازات على أن يتم يجب توافرها للمتقدمين على النخو التالي:

الحصول على شهادة الثانوية العامة أو شهادة معادلة. لايتخطى عمره 30 عام ولايقل عن 17 عام. الجنسية السعودية باستثناء من نشأ مع أسرته في الخارج لخدمة الدول. حسن السير والسلوك وعدم الحكم في جريمة مخلة بالشرف والأمانة. عدم طرد من كلية أو معهد عسكري داخل السعودية. هوية مدنية سارية وقت تقديم الطلب. عدم زواج المتقدم من أجنبية. اجتياز اختبارات القبول. الشهادات التى حصل عليها خارج المملكة. لم يتم تعيينه في وظيفة عسكرية من قبل.

مدة دورة وظائف الجوازات

بعد استكمال التقديم في أبشر للتوظيف المديرية العامة للجوازات والقبول من الإدارة العامة للجوازات يتم الالتحاق في دورة وظائف الإدارة العامة للجوازات تتراوح مدة الدورات للرجال بين 7 إلى 9 أشهر، بينما النساء تكون بين 4 إلى 6 أشهر.