فقدان 12 مهاجرا فى البحر جنوب إسبانيا

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال متحدث باسم خفر السواحل الإسبانى، إنهم بدأوا عملية إنقاذ بعدما أعلن زورق شراعى نرويجى أنه أنقذ مهاجرًا جزائريًا على بعد أميال قليلة من ساحل مقاطعة ألمرية الإسبانية.
كما أشار المتحدث إلى أن مروحية أُرسلت إلى المنطقة، ورصدت مهاجرًا آخر فى البحر وأنقذته.
وقال المهاجران لفريق الإنقاذ إنهما صعدا مع 12 شخصًا آخر من شاطئ بالقرب من وهران فى شمال غرب الجزائر الأسبوع الماضى، لكن بعد تعطل المحرك انقلب القارب صباح الأحد.
كما عثر خفر السواحل على جثة رجل على متن مركب يقل 44 مهاجرًا آخرين وصلوا الأحد إلى جزيرة كناريا الكبرى الإسبانية، بعد أسبوع من الإبحار.
ووفقًا لمنظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية غير الحكومية المتخصصة فى ترصد اتصالات طلب المساعدة من المهاجرين فى البحر، فقد لقى أكثر من ألفى شخص حتفهم، أو فقدوا أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكنارى، خلال عام 2021.
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