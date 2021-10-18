فقدان 12 مهاجرا فى البحر جنوب إسبانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن خفر السواحل الإسبانى، اليوم الإثنين، فقدان 12 مهاجرًا فى البحر جنوب إسبانيا، عقب إنقلاب قاربهم أثناء محاولة لعبور الحدود انطلاقًا من الجزائر، وسط استمرار جهود المسعفين للبحث عنهم.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال متحدث باسم خفر السواحل الإسبانى، إنهم بدأوا عملية إنقاذ بعدما أعلن زورق شراعى نرويجى أنه أنقذ مهاجرًا جزائريًا على بعد أميال قليلة من ساحل مقاطعة ألمرية الإسبانية.

كما أشار المتحدث إلى أن مروحية أُرسلت إلى المنطقة، ورصدت مهاجرًا آخر فى البحر وأنقذته.

وقال المهاجران لفريق الإنقاذ إنهما صعدا مع 12 شخصًا آخر من شاطئ بالقرب من وهران فى شمال غرب الجزائر الأسبوع الماضى، لكن بعد تعطل المحرك انقلب القارب صباح الأحد.

كما عثر خفر السواحل على جثة رجل على متن مركب يقل 44 مهاجرًا آخرين وصلوا الأحد إلى جزيرة كناريا الكبرى الإسبانية، بعد أسبوع من الإبحار.

ووفقًا لمنظمة "كاميناندو فرونتيراس" الإسبانية غير الحكومية المتخصصة فى ترصد اتصالات طلب المساعدة من المهاجرين فى البحر، فقد لقى أكثر من ألفى شخص حتفهم، أو فقدوا أثناء محاولتهم الوصول إلى جزر الكنارى، خلال عام 2021.