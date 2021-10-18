اندلاع حريق فى مصفاة الأحمدى النفطية بالكويت

جدة - نرمين السيد - قالت شركة البترول الوطنية الكويتية، إنه وقع قبل قليل حريق فى وحدة إزالة الكبريت من النفط المتبقى (ARDS) فى مصفاة ميناء الأحمدى.

وأضافت الشركة عبر حسابها على تويتر، اليوم الاثنين، أن فرق الإطفاء فى المصفاة تقوم حالياً بالتعامل مع الحريق.

وأشارت الشركة فى التغريدة إلى أن هناك إصابات طفيفة وحالات اختناق فى حريق مصفاة الأحمدى.