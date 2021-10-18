الرئيس العراقى: أمامنا تحديات كبيرة تستوجب وحدة الصف وتغليب لغة الحوار

جدة - نرمين السيد - هنأ الرئيس العراقى برهم صالح، المواطنين بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف، معتبراً انها مناسبة عظيمة لاستلهام القيم النّبيلة والدروس والعبر من عطاء وسيرة الرسول فى الانتصار للسلام والمحبة والتآخى بين البشر.





وقال الرئيس صالح:" إن البلد يمر بظرف دقيق وأمامه تحديات كبيرة تستوجب توحيد الصف الوطنى وتغليب لغة الحوار وتقديم مصالح البلد العليا، والانطلاق نحو تلبية استحقاقات البلد وتطلعات العراقيين فى الحياة الحرة الكريمة". وأضاف الرئيس العراقى، أنه يجب احترام إرادة الشعب والعملية الدستورية والمسار السلمى، مؤكدا أن الاعتراض على نتائج الانتخابات بالطرق السلمية القانونية حق مكفول، بحسب قناة "العربية".

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