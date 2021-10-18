الخارجية الإيرانية: لن نضع شروطا مسبقة لاستئناف مفاوضات فيينا

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، لا نريد إضاعة الوقت فى مفاوضات استنزافية تتعلق بملفنا النووى، بحسب قناة "العربية" الإخبارية. وكانت المفاوضات حول النووى الإيرانى انطلقت فى فيينا منذ أبريل الماضى. وأكد نائب إيرانى آخر استئناف المفاوضات المتوقفة منذ يونيو هذا الأسبوع. وقال النائب بهروز محبى نجم آبادى، عبر حسابه على تويتر: "تلقى الجميع رسالة واضحة وجادة، الحكومة الإيرانية ستبدأ المحادثات هذا الأسبوع".

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