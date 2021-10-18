تحطم طائرة ومقتل ضابط من الحرس الثورى وسط إيران

جدة - نرمين السيد - أعلنت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الإثنين، سقوط طائرة دون طيار للحرس الثورى قرب مدينة بندر عباس التابعة لمحافظة هرمزكان، قرب حوض لبناء السفن فى الخليج العربى جنوب البلاد.





وأوضحت قناة "در تى فى" الإيرانية المعارضة، أن الطائرة انطلقت من القاعدة الجوية للجيش الإيرانى فى بندر عباس، وسقطت بعد ذلك قرب منطقة كلجين على بعد 37 كم من بندر عباس، بالقرب من حوض بناء السفن فى الخليج العربى، حسبما نقل موقع "24 آى نيوز" الإسرائيلى.

وأصدرت قيادة القوات الجوية والحرس الثورى، قرارًا بمنع وسائل الإعلام المحلية من نشر أى أنباء بشأن الحادثة وتحطم الطائرة.

ووفقًا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، قتل مهدى مكرمى، الضابط من الحرس الثورى التابعة لقوات فيلق "روح الله" فى محافظة مركزى وسط إيران "فى اشتباكات مسلحة مع مجموعة كانت تريد مهاجمة ثكنة عسكرية للحرس الثورى بمدينة خمين".