وأوضحت قناة "در تى فى" الإيرانية المعارضة، أن الطائرة انطلقت من القاعدة الجوية للجيش الإيرانى فى بندر عباس، وسقطت بعد ذلك قرب منطقة كلجين على بعد 37 كم من بندر عباس، بالقرب من حوض بناء السفن فى الخليج العربى، حسبما نقل موقع "24 آى نيوز" الإسرائيلى.
وأصدرت قيادة القوات الجوية والحرس الثورى، قرارًا بمنع وسائل الإعلام المحلية من نشر أى أنباء بشأن الحادثة وتحطم الطائرة.
ووفقًا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، قتل مهدى مكرمى، الضابط من الحرس الثورى التابعة لقوات فيلق "روح الله" فى محافظة مركزى وسط إيران "فى اشتباكات مسلحة مع مجموعة كانت تريد مهاجمة ثكنة عسكرية للحرس الثورى بمدينة خمين".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحطم طائرة ومقتل ضابط من الحرس الثورى وسط إيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.