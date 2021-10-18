تقديم الجوازات عبر منصة ابشر 1443 خطوات التقديم برقم الهوية عبر absher.sa

تقديم الجوازات عبر منصة ابشر، شهدت محركات البحث في الفترة الأخيرة الكثير من عمليات البحث عن ما يخص تقديم جوازات التوظيف 1443 للسيدات، التي أعلنت عنه الإدارة العامة للقبول المركزي في وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، وإليكم المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.

تقديم الجوازات عبر منصة ابشر

أعلنت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية متمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي عن فتح باب التسجيل والقبول في تقديم الجوازات عبر منصة أبشر للتوظيف في المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية للسيدات من الحاصلات على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وذلك لشغل وظيفة رتبة جندي، لمن استوفت فيهن كافة الشروط التي حددتها الوزارة وأعلنت عنها عبر موقع أبشر للوظائف.

شروط القبول في تقديم الجوازات عبر منصة ابشر

حددت وزارة الداخلية بالمملكة السعودية قبول المترشحات في تقديم الجوازات عبر منصة ابشر 1443 مجموعة من الشروط التي نوضحها لكم فيما يلي:

أولا يجب أن تكون المتقدمة ذات جنسية سعودية. لا يتم قبول من كان صادرا في حقها أي حكم قضائي، أو ممن ارتكبن أي جرائم أومخالفات داخل المملكة. يتم حرمان المتزوجة من أجنبي على التقديم في وظائف الجوازات. و الشرط الأساسي للقبول هو حيازة المتقدمة على شهادة الثانوية أو ما يعادلها. وفي حالة إذا كانت إحدى المتقدمات حاصلة على شهادة أجنبية يشترط أن يتم معادلتها لدى وزارة التعليم السعودية والمصادقة عليها. وأخيراً يجب اجتياز المقابلة الشخصية، واجتياز الفحص الطبي للكشف على الحالة الصحية والعقلية.

طريقة تقديم الجوازات عبر منصة ابشر

اوضحت المديرية العامة للجوازات طريقة تقديم الجوازات عبر منصة ابشر للسيدات السعوديات، وذلك باتباع الخطوات التالية: