أعلنت حكومة دبي في الإمارات العربية المتحدة، الاثنين، السيطرة على حريق اندلع في منطقة جبل علي الصناعية.

وقالت الصفحة الرسمية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر: "فرق الدفاع المدني في دبي تتعامل حاليا مع حادث حريق في مخلفات زيوت في منطقة جبل علي الصناعية". وأضافت: "الحادث تحت السيطرة ولا توجد أي إصابات".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دبي.. السيطرة على حريق في منطقة جبل علي الصناعية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.