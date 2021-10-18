بفضل التطعيم.. عودة أطفال سيدنى لمدارسهم بعد تخفيف قيود كورونا

جدة - نرمين السيد - عاد آلاف الأطفال إلى مدارسهم فى سيدنى، اليوم الإثنين، بعد أربعة أشهر من التعلم عن بعد فى المنازل، بعد أن خففت أكبر مدن أستراليا الكثير من قيود مواجهة كورونا، بعد أسبوع واحد فقط من رفع الإغلاق الذى فرضته الولاية بسبب وباء كورونا، وسط ارتفاع فى مستويات التطعيم.





وبحسب وكالة "رويترز"، أدت زيادة التطعيم بشكل أسرع من المتوقع إلى تقديم موعد إنهاء القيود، وتصدرت نيو ساوث ويلز معدل التطعيم اللازم بجرعتين، وهو 80% فى مطلع الأسبوع للأشخاص فوق 16 عامًا.

وكانت السلطات الأسترالية تعهدت بالبدء فى تخفيف القيود مع وصول المعدلات إلى 70% و80% و90%.

وبحسب الوكالة، فلن يكون لزامًا استخدام الكمامات فى المكاتب، كما يمكن لعدد أكبر من الناس التجمع فى المنازل وفى الهواء الطلق تزامنًا مع استعدادات سيدنى للتعايش مع وباء كورونا، بعد قضاء فترات كبيرة من هذا العام خالية من الفيروس إلى أن تفشت سلالة دلتا فى منتصف يونيو.

كما من المقرر السماح لمتاجر البيع بالتجزئة والحانات وصالات الألعاب الرياضية استقبال المزيد من الرواد، بينما يمكن حضور عدد غير محدود من المدعوين لحفلات الزفاف.