جوزيب بوريل: متفائل بقرب استنئاف المفاوضات النووية مع إيران

جدة - نرمين السيد - وقال بوريل، متفائل بقرب استنئاف المفاوضات النووية مع إيران لكن الاتفاق قد لا يكون قريبا، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبى يعطى أهمية كبيرة للعلاقات مع دول الخليج.
وسبق أن انسحبت واشنطن أحادياً من الاتفاق الدولى وأعادت فرض عقوبات على طهران. وفى المقابل، تنصلت إيران فى شكل تدريجى من القيود المفروضة على برنامجها النووى بموجب الاتفاق.
وكانت محادثات فيينا غير المباشرة بين واشنطن وطهران بدأت فى إبريل عبر وساطة الأطراف الآخرين الذين وقعوا الاتفاق، أى الصين وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبى. لكن المفاوضات متوقفة منذ يونيو مع انتخاب الرئيس الإيرانى الجديد.
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