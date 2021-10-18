إغلاق 60% من شبكة مترو الأنفاق فى واشنطن

جدة - نرمين السيد - أوقفت السلطات الأمريكية نحو 60% من أسطول السكك الحديدية فى العاصمة واشنطن، اليوم الإثنين، بعدما كشف تحقيق للسلامة عن عيوب مشابهة للمشكلة التى أدت إلى خروج قطار عن مساره فى الآونة الأخيرة.





وحسبما نقلت "رويترز"، قالت شبكة مترو الأنفاق التى تخدم واشنطن ومناطق من ماريلاند وفرجينيا، إنه دون هذه العربات "ستشغل نحو 40 قطارًا، اليوم الإثنين، وتقدم نمطًا أساسيًا للخدمة على جميع خطوط القطارات التى تغادر كل 30 دقيقة تقريبًا".

وبحسب الوكالة، قد يؤدى هذا الجدول الزمنى إلى بعض التأخير الكبير للركاب فى ساعة الذروة.



وكان تحقيق متواصل أجراه المجلس الوطنى لسلامة النقل بعد خروج قطار عن مساره فى 12 أكتوبر الجارى، قرر وقف حركة 60% من القطارات بسبب نفس العيوب الفنية.

وقالت لجنة السلامة فى قطارات مترو واشنطن، إنها أمرت أمس الأحد، باستبعاد بعض القطارات من الخدمة، فى موعد أقصاه الخامسة من صباح الإثنين، بعدما حذر المجلس الوطنى لسلامة النقل من مخاوف بشأن السلامة، بسبب التباعد بين العجلات على محاور هذه القطارات.