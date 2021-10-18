جدة - نرمين السيد - وقال ميقاتى فى تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" "تأتى ذكرى مولد رسول الله صل الله عليه وسلم، ونحن بأمس الحاجة لحسن هديه وحكمته فى زرع الآلفة والتسامح ونشر الرحمة بين العالمين، ونبذ العصبية والتفرق بين المختلفين وإنقاذ سفينة لبنان من العواصف العاتية"، وفق الوكالة الوطنية لإعلام لبنان . وأضاف ميقاتى: "إن قمة الإيمان حفظ الإنسان والأوطان (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ميقاتى فى ذكرى مولد النبى: نحن بأمس الحاجة لحسن هديه لإنقاذ لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.