الأردن: لا خطط لتشغيل رحلات طيران مباشرة مع سوريا

جدة - نرمين السيد - وفى لقاء مع عدد من الصحفيين فى وزارة النقل الأردنية، أمس الأحد، أكد مستو، "عدم وجود خطط لتشغيل رحلات جوية مباشرة بين الأردن وسوريا، أو العكس، فى الوقت الحالى"، حسبما نقلت قناة "المملكة" الأردنية.

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