جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء، قالت السلطات إن "الطالب أطلق رصاصتين فى السقف والحائط"، ولم يسفر الحادث عن قتلى، فى حين أصيب طالب بإصابات طفيفة، وتم اعتقال مطلق النار.
وحسبما ذكرت وسائل إعلام روسية، فقد تمكن مدير المدرسة من إقناع الطالب، 12 عامًا، بتسليم السلاح، حيث
يتردد أن الصبى أخذ السلاح سرًا من والده.
وكشفت الوكالة الروسية عن أن أحد أسباب الهجوم هو تعرض الصبى للتنمر فى المدرسة.
وكان طالب بكلية الحقوق فتح النار من بندقية صيد فى مدينة بيرم، الواقعة شرق موسكو، قبل 4 أسابيع، ما أسفر عن مقتل 6 وإصابة 20 آخرين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طالب بالصف السادس يفتح النار على زملائه فى مدرسة روسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.