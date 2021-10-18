طالب بالصف السادس يفتح النار على زملائه فى مدرسة روسية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء، قالت السلطات إن "الطالب أطلق رصاصتين فى السقف والحائط"، ولم يسفر الحادث عن قتلى، فى حين أصيب طالب بإصابات طفيفة، وتم اعتقال مطلق النار.

وحسبما ذكرت وسائل إعلام روسية، فقد تمكن مدير المدرسة من إقناع الطالب، 12 عامًا، بتسليم السلاح، حيث

يتردد أن الصبى أخذ السلاح سرًا من والده.

وكشفت الوكالة الروسية عن أن أحد أسباب الهجوم هو تعرض الصبى للتنمر فى المدرسة.

وكان طالب بكلية الحقوق فتح النار من بندقية صيد فى مدينة بيرم، الواقعة شرق موسكو، قبل 4 أسابيع، ما أسفر عن مقتل 6 وإصابة 20 آخرين.