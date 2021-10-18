الجزائر: السجن 10 سنوات لرئيس الوزراء الأسبق

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوسائل إعلام جزائرية، قضت الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة الجزائر، بتأييد الدعوى المدنية فى القضية المحكوم فيها على رجل الأعمال مراد عولمى بالسجن 10 أعوام سجنا، إلى جانب شقيقه حيدر الذى حوكم بـ 5 أعوام، إضافة إلى وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفى، المدان بالسجن عامين منها عاماً غير نافذ.

وقبلت المحكمة العليا الطعون التى قدمها بعض الأطراف فقط، من بينهم المتهمون الذين استفادوا من الحكم بالبراءة، والأطراف المدنية المتمثلة فى الوكيل القضائى للخزينة العمومية.