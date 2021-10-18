مصرع أكثر من 20 شخصا في فيضانات بالهند

قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 22 شخصا لقوا حتفهم بعد هطول أمطار غزيرة في مطلع الأسبوع على ولاية كيرالا بجنوب الهند.

وأدى هطول الأمطار في أنحاء الولاية إلى حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في مناطق عدة، مما دفع السلطات إلى استدعاء الجيش الهندي والبحرية لإنقاذ السكان.

وقال مسؤولون وشهود عيان، إن نحو 13 من هؤلاء قتلوا في انهيار أرضي في قرية كوتيكال.

وقال أحد السكان المحليين لوكالة أنباء آسيا الدولية شريكة رويترز: “وقع أربعة انهيارات أرضية عند هذا التل خلفي، مما أدى إلى تدفق المياه إلى أسفل فضلا عن سقوط أشياء أخرى”.

وقال بي.كيه جاياسري، وهو أكبر مسؤول حكومي في منطقة كوتايام حيث وقع الانهيار الأرضي، إن ما يقرب من نصف الضحايا من عائلة واحدة.