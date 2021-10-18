جدة - نرمين السيد - وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت فى وقت سابق، أن الصين فاجأت الولايات المتحدة وأجرت تجربة سرية على صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت. وادعت الصحيفة الأمريكية بأن هذا الصاروخ الصينى حلق حول الأرض على مدار أرضى منخفض قبل أن ينطلق إلى هدفه، مشيرة أيضا إلى أن الصاروخ لم يصب الهدف وطار على بعد 32 كيلومترا منه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين ترد على تقارير أمريكية: لم نختبر صاروخا جديدا بل مركبة فضائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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