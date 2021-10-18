الكويت تعلن السيطرة الكاملة على حريق مصفاة الأحمدى

جدة - نرمين السيد - وكان حريقا اندلع فى وحدة إزالة الكبريت من النفط فى مصفاة ميناء الأحمدى بالكويت، وهو ما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة وعدد من حالات الاختناق.

وأكدت البترول الوطنية أن عمليات المصفاة والتصدير لم تتأثر بالحريق الذى اندلع، ونجحت فرق الإطفاء فى التعامل مع الحريق.