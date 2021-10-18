جدة - نرمين السيد - وقالت، إن فرق الدفاع المدنى فى دبى تتعامل حالياً مع الحريق، والحادث تحت السيطرة ولا توجد أى إصابات. وتبعد منطقة جبل على 30 كيلومترا عن وسط مدينة دبى باتجاه الغرب نحو العاصمة أبو ظبى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اندلاع حريق فى مخلفات زيوت بمنطقة جبل على بدبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.