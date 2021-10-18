أبو الغيط يستقبل وزير الدولة البريطانى لشؤون الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس الأحد، جيمس كليفرلى وزير الدولة البريطانى لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك خلال زيارته إلى للقاهرة.





وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة إن أبو الغيط ناقش مع كليفرلى التعاون الثنائى بين الجامعة العربية وبريطانيا، مشيدا بالعلاقات التاريخية الممتدة بين هذه الأخيرة والعالم العربى. كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر بين الجانبين حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية بما فى ذلك التطورات فى العراق على ضوء صدور نتائج الانتخابات البرلمانية، إذ جدد أبو الغيط التعبير عن ارتياح الجامعة العربية لظروف سير العملية الانتخابية ومساهمتها فى تعزيز سيادة الدولة العراقية وأعرب عن الدعم الكامل للعراق فى هذا الشأن.

كما قال المصدر إن اللقاء تناول موضوع التدخلات الإيرانية فى الشؤون الداخلية للدول العربية، ونقل تأكيد أبو الغيط على الموقف العربى الرافض لهذه التدخلات وللسلوك الإيرانى المزعزع للاستقرار فى المنطقة.

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