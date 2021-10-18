الدعم الريفي الحكومي.. الآن التسجيل في بوابة ريف للحصول على الدعم الزراعي

أعلن برنامج ريف الحكومي عن امكانية التسجيل في بواية ريف للحصول على الدعم الزراعي، حيث تم إطلاق منصة الريف لكي يتمكن المواطنين السعوديين من التسجيل بطريقة إلكترونية للاستفادة من دعم الريف المالي، وتعتبر طريقة التسجيل في بوابة ريف الإلكترونية سهلة وبسيطة، حيث يتم ذلك من خلال كتابة كافة البيانات المطلوبة في رابط البوابة، وبعد أن يقوم المواطنين بالتقديم في المنصة، تتم دراسة الأهلية لقطاع الأسر المنتجة (القيمة المضافة) خلال 60 يوم عمل من تاريخ زيارة ممثل الجمعية المعتمدة للتحقق من المشروع، وفي حالة قبول الطلب يتم إيداع مبالغ الدعم المالي في الحسابات البنيكة للمستحقين.

رابط التسجيل في الدعم الريفي

برنامج ريف، هو أبرز وأهم البرامج الحكومية التي خصصت بشكل أساسي لدعم القطاع الزراعي، حيث يتم دعم العاملين والممتهنين في مهن الزراعة وتربية المواشي، بالإضافة إلى دعم الأسر الريفية المنتجة لكافة مناطق السعودية، كما يتم تقديم الدعم الريفي للنساء واحتفل برنامج الريف باليوم الدولي للمرأة الريفية السعودية حيث مكن المرأة في العديد من مناحى الحياة لتبقى شامخة معطاءة، ويمكن لكم الآن التسجيل في الدعم الريفي من خلال الرابط الذي نستعرضه لكم كما نوفر لكم كافة الخطوات لكى تستطيعوا التسجيل دون أي مشاكل، وفي حالة كان لديكم استفسار يمكن التواصل عن طريق الرسائل المباشرة على مدار الساعة عبر الحساب الرسمي لبرنامج ريف على موقع تويتر.

طريقة التسجيل في الدعم الريفي

تابع الشرح التالي الذي نقدمه لكم عبر ثقفني، من أجل أن تقوم بالتسجيل في الدعم الريفي، ويجب عليك الإلتزام بالشروط والمعايير التي وضعها برنامج دعم الريف الذي يتبع إلى وزارة المياه والبيئة والزراعة السعودية، كما نؤكد عليكم ضرورة ادخال البيانات بدقة وبشكل صحيح، والآن ننتقل إلى خطوات التسجيل خطوة بخطوة.

زيارة البوابة الإلكترونية لبرنامج دعم ريف. الآن الضغط على إنشاء حساب جديد. قم بالنقر على طلب الدعم الظاهر أمامك. ثم يجب عليك أن تقوم بكتابة المعلومات بدقة في المكان المخصص لها. النقر على كلمة تسجيل. كتابة رقم الحساب المصرفي ويجب أن يكون نشطا. اختر الآن أحد البرامج التي يوفرها لكم دعم ريف. بعد ادخال رقم الهاتف المحمول، ستصل لك رسالة تحتوى على كود التحقق يجب عليك ادخاله في الموقع. أخيرا قد بالضغك على أيقونة حفظ.

استعلام عن دعم ريف

نتابع معكم طريقة الاستعلام عن دعم ريف، في البداية تقون بالتوجه رابط منصة ريف، ثم تنتقل إلى الخدمات الإلكترونية، ثم تقوم بالنقر على استعلام عن الدعم، يطلب منك كتابة البيانات الخاصة بالدخول، وبعد ذلك تضغط على كلمة استعلام وستظهر لك جميع التفاصيل.