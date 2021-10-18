باحثون: البكتيريا تطوّر مناعة قوية للحماية من الفيروسات

تأمل دراسة جديدة بقيادة فريق من علماء الأحياء من جامعة دورهام بالمملكة المتحدة بالتعاون مع جامعات أخرى، في استغلال أنظمة الدفاع، التي تتوفر عليها البكتيريا، للحماية من الفيروسات.
وقال موقع "phys" البريطاني والمتخصص في الأبحاث العلمية إن فريق الباحثين في جامعة دورهام يعملون في هذا البحث على إثبات المناعة الفطرية للبكتيريا.
والمعروف أن البكتيريا تطور العديد من أنظمة الدفاع لحماية نفسها من الفيروسات التي تسمى "العاثيات".
إلا أن بعض "العاثيات" تقوم بتعديل الحمض النووي الخاص بها لتجنب النظام الدفاعي للبكتيريا، مما يجعل الأخيرة تلجأ لنظام ثان يسمى "BrxU"، يعمل على توفير طبقة ثانية من الدفاع.
وفي هذا الصدد، قام الباحثون بإنشاء صورة ثلاثية الأبعاد مفصلة للغاية لنظام BrxU، من أجل فهم أفضل لكيفية حمايتها من العاثيات ذات الحمض النووي المعدل.
وقال كبير مؤلفي الدراسة، تيم بلاور، الأستاذ المشارك في قسم العلوم البيولوجية بجامعة دورهام، إن "القدرة على التعرف على الحمض النووي المعدل أمر بالغ الأهمية".
وأضاف: "إذا تمكنا من تطوير BrxU كأداة للتكنولوجيا الحيوية، فسوف نفهم بشكل أفضل النظام الدفاعي للبكتيريا".
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